府三委員會遭批疊床架屋　張惇涵臉書辯護

蔡英文執政時留任府副秘書長張惇涵今天臉書上為賴清德三大委員會辯護。 中評社台北6月20日電（記者 黃筱筠）賴清德昨天舉行就任滿月記者會並宣布成立三大委員會，卻遭到質疑是“太上“行政院”、“疊床架屋”等。“總統府”副秘書長張惇涵中午在臉書發文為此辯護，他指出，有些人評論這是不是疊床架屋？他的看法是，我們確實是要“架屋”，但“不是用疊床的方式，而是用協力的方式”。賴“總統”的目標很清楚，我們要打造一個更好、更堅固的屋子，就需要更多力量支撐，讓這個屋子的基礎更穩固，這就是這三個委員會要做的事。



賴清德成立三個委員會但卻是過去蔡英文時代留任的副秘書長張惇涵出來辯護。與賴互稱兄弟的“總統府”秘書長潘孟安以及賴人馬、副秘書長何志偉則未見公開在臉書辯護。張惇涵是蔡英文執政時留任至今副秘書長。



張惇涵臉書全文如下：



昨天，賴清德“總統”宣布在“總統府”成立“國家氣候變遷對策委員會”、“全社會防衛韌性委員會”，和“健康台灣推動委員會”後，看到有些輿論的回饋，透過這個機會，我來進一步說明：



第一，不分黨派的歷任“總統”，在“總統府”成立任務編制，其實是所在多有。例如，陳水扁前“總統”就曾設立“人權諮詢委員會”、“科技諮詢委員會”、“經濟發展諮詢委員會議”等；而馬英九前“總統”除了延續“人權諮詢委員會”，也在“總統府”設立了“財經諮詢小組”、“文化創意產業圓桌論壇”、“科技論壇”等；在蔡英文前“總統”任內，則是將“人權諮詢委員會”進一步透過立法程序，轉型設立“監察院”“國家人權委員會”，另外，也有廣為大家所熟知的“國家年金改革委員會”，“原住民族歷史正義與轉型正義委員會”等。這些都是展現不同“總統”，對於執政當前階段，“國家”發展重點領域的關切及推動。

