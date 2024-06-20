馬英九喊話賴　用童子賢就認真面對核能

馬英九在臉書發文呼籲賴清德，要誠實面對台灣缺電的危機。(照：馬英九臉書) 中評社台北6月20日電／賴清德昨天宣布成立“氣候變遷委員會”，並請碩聯合科技董事長童子賢擔任副召集人，外界關注“賴政府”面對減碳問題是否將採行核能。馬英九今天表示，用童子賢就要認真面對核能！並強調減碳才是世界趨勢，反核不是。馬也籲請賴清德以國計民生為念，誠實面對台灣缺電的“國安”危機。



馬英九今天在臉書發文指出，最近台北市內湖科學園區停電，昨天（19日）中正區西門町大停電，接下來時序要進入酷暑，幾個年輕同學問“馬總統，我們的電夠用嗎？”他竟然答不上來，只能苦笑。



馬英九說，美國輝達公司執行長黃仁勳日前返台稱要擴大投資，但也擔憂“AI 超級電腦”需要足夠的電力，沒想到內科馬上大停電，居民說“黃仁勳憂心成真了！”



馬英九表示，從民進黨前主席林義雄開始，反核運動就是民進黨數十年來的神主牌，但自從民進黨一向尊重的和碩公司董事長童子賢最近跳出來擁核之後，反核的民進黨頓時不知所措。為什麼？



自從2022年歐盟28國通過決議，認定核能也是綠能之後，先前風風火火的反核運動，頓時挨了一大悶棍。馬英九表示，核能也因此在獲得融資上更多便利。越來越多的國家追隨歐盟的腳步，積極擁核。從美國、日本、韓國、大陸、到東南亞各國，都是如此。今天放眼世界，還剩幾個國家或地區在反核？屈指可數。所以支持核能不是反潮流，而是順潮流，是領先潮流。