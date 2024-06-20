第一次！盧秀燕穿日式浴衣行銷谷關溫泉

台中市長盧秀燕（左）20日到谷關，行銷谷關和梨山觀光。（台中市政府提供） 中評社台中月20日電／0403花蓮大地震後影響台灣山區觀光業，許多遊客誤以為台中谷關地區交通受影響。中國國民黨籍台中市長盧秀燕20日帶隊上谷關，要行銷谷關和梨山觀光，她宣布“百團獎百萬”獎勵旅遊方案，到和平區谷關、梨山旅遊，每團可領新台幣1萬元獎勵金。目前有27團報名，5月已有1團進入谷關，後續持續進團中。



為振興當地觀光旅遊經濟，打造共榮的幸福原鄉，盧秀燕今日率市府團隊前往和平區行銷谷關、梨山觀光資源及農特產品。首站便至號稱“美人湯”的溫泉進行推廣行銷。盧秀燕首次穿上日式浴衣在大眾面前亮相，就是為了行銷谷關梨山美景美食。她親自示範泡腳的樂趣，並大推用谷關的水泡的清心烏龍茶。盧秀燕教授簡易品茶的秘訣，除聞茶香、咽下後在喉間可以嚐到茶的餘韻，最後再聞一聞空杯，還能感受到茶的清甜。



盧秀燕笑說，“來谷關必吃”！除了品茶，白冷包子更是不容錯過，三代五十年的老店，皮薄餡多，她特別喜愛。



盧秀燕表示，0403地震後和平區梨山及谷關觀光客減少，透過實際走訪宣傳，讓各界從交通、景點、硬體設施、接待量能等各面向，見證和平區得天獨厚的觀光環境與完備的觀光規劃。為振興和平區觀光旅遊經濟，今日宣布推出“百團獎百萬”獎勵旅遊方案。