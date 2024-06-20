民眾能拒絕赴“立院”備詢？官方這麼說

卓榮泰、鄭銘謙（左起）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月20日電（記者 黃筱筠）對於民眾是否會被“立委”要求到“立法院”備詢？“法務部長”鄭銘謙今天回覆民進黨籍“立委”答詢說，根據《“立法院”職權行使法》第25條沒有直接規定，但是結合調查權形式，民眾需要出席提供資料，還有第59條之5要經過主席同意，才可以拒絕。



根據《“立法院”職權行使法》三讀修正條文，第59條之5條文，根據出席聽證會的人員，若無正當理由缺席、拒絕表達意見、拒絕證言、拒絕提供資料，經“立院”議決，處新台幣1萬以上10萬元以下罰鍰



“立法院”先前通過“國會”改革相關法案，“行政院”提出覆議，尋求翻案，21日將投票表決，若過半“立委”不同意覆議案，“行政院”就必須接受修法。



民進黨“立委”吳沛憶下午質詢提及，有關於《“立法院”職權行使法》新法通過，公務員沒有提供資料，可能有什麼處罰嗎？



“法務部長”鄭銘謙說，根據規定《“立法院”職權行使法》第48條，會被移送“監察院”依法糾舉糾正等，也會被處理新台幣1萬元以上，10萬元以下罰緩。



吳沛憶詢問，民眾會不會被“立委”要求來“立法院”備詢嗎？鄭銘謙也說，聽證會上是會的。

