郭正亮：新北藍白不整合　鄭文燦勝率逾7成

民進黨籍海基會董事長鄭文燦。（中評社 資料照） 中評社台北6月20日電／2026年新北市長侯友宜即將卸任，角逐接班的潛在人選，引起討論。前“立委”郭正亮依據中國廣播公司、民意調查協會所做的新北市長民調分析，藍營人選中中國國民黨籍台北市副市長李四川最強，民進黨“立委”蘇巧慧不弱但海基會董事長鄭文燦贏面更大。若最終“藍白不合”，民進黨籍鄭文燦當選機率超過7成。



台灣民眾黨“立委”黃國昌有意角逐新北市長，爭取國民黨支持，藍白能否合將是關鍵。



據中廣日前傳出的新北市長民調顯示，國民黨黨內互比，李四川支持度高達37.26%，“立委”洪孟楷14%居次，新北市副市長劉和然5.14%支持度。民進黨黨內互比，綠委蘇巧慧26.35%，鄭文燦20.48%支持度，黨秘書長林右昌10.13%。台灣民眾黨“立委”黃國昌若參選，李四川不管對上鄭文燦、蘇巧慧、林右昌，支持度均有33到35%水準，能與鄭文燦打成平手，小勝蘇巧慧約2個百分點，大贏林右昌10個百分點。



根據《中時新聞網》報導，前“立委”郭正亮昨在網路節目《下班瀚你聊》表示，如果是李四川、蘇巧慧、黃國昌三足鼎立的局面，雖民調顯示藍營勝出，但差距在3個百分點內，民進黨支持者的凝聚率比較高、投票率會比較高，蘇巧慧當選機會很大。還有前“行政院長”蘇貞昌會幫女兒蘇巧慧，會拚到像在是自己在選。黃國昌也不可能同意“棄白保藍”，黃的個性一定戰到最後一天，除非國民黨能提出很好的方案協調，像是局處長給民眾黨。