藍委吳宗憲頻頻打臉卓榮泰　直指卓胡扯

藍委吳宗憲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月20日電（記者 俞敦平）藍委吳宗憲針對多項議題對“行政院長”卓榮泰進行強力質詢，兩位法律人在多個議題上展開激烈辯論。吳宗憲直指民進黨在“國會”改革案上的輿論的操作手法和政策執行上的問題，而卓榮泰試圖用一貫的說詞回應，被檢察官出身的吳宗憲頻頻援引法條或過去判例打臉，並直指卓榮泰不需要在這邊胡扯。



“行政院長”卓榮泰20日赴“立院”說明“立法院”職權行使法及“中華民國”刑法移請“立法院”覆議案及備詢。



吳宗憲首先指出民進黨針對輿論的許多操作手法。他首先提到，綠委林宜瑾質疑為何民眾無法在被傳喚至“立院”時行使緘默權及請律師。理解此事並不符合台灣制度的卓榮泰試圖辯解，他表示，但是在這裡不一樣，此時民眾面對的不是一個司法事件。此時吳宗憲直接打斷卓榮泰並強調，緘默權是保障當事人不自證其罪的重要權利，並痛批林宜瑾不懂就算了，卓榮泰是律師出身不應該不清楚台灣的訴訟制度。



接著吳宗憲指出民進黨在“國會”改革的討論會議過程中的發言時間和操作手法，認為民進黨將議題切成細小部分討論，卻從未全面審視問題的全貌。他強調，他在主持會議時，常感到民進黨在混淆議程，以抗中保台的議題干擾討論。



卓榮泰回應，審查過程確實不夠嚴謹，投票當天還提出一個全新的版本，這也是大家詬病的地方。吳宗憲直接回嗆卓榮泰也曾擔任過“立委”，修正動議是什麼時候提交應該很清楚，要卓榮泰不需要在這邊胡扯。