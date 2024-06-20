全台到處停電　郭智輝稱電真的非常夠

“經濟部長”郭智輝在新“閣員”中受到高度關注。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月20日電（記者 黃筱筠）全台最近不斷傳出停電事件，民眾叫苦連天，“經濟部長”郭智輝下午在“立法院”受訪再度強調，“電真的非常夠。”



“立法院”全院委員會今日繼續邀集“行政院長”卓榮泰及行政團隊針對“立法院”職權行使法”、“中華民國”刑法”修法覆議案進行詢答。



針對是否公布用電大戶，郭智輝下午受訪表示，公布數據是讓大家充分安心，我們的電是夠的，公布台電有多少機組在運作，譬如下個月核三一號機會下來，下來之後還有機組是在運作，其實大家不用擔心，機載電力都是順利在發電。



郭智輝說，大家可能會擔心突然間有狀況，這些都有預留，預留的份也讓大家都清楚，最後還有一些太陽光或是風力，“所以，電真的非常夠。”



郭智輝表示，比較擔心是老舊配電的這些電線，突然間來了狀況，所以他現在一直要求他們（台電）趕快把這些地方抓出來，當然各位發現有些地方好像人越來越多、用電量越來越多，比較擔心，當然可以提早告訴他們，趕快讓台電的班趕快去檢驗，該改該修趕快提早弄好，夏天到讓大家用電很愉快，不要用電時候沒有電。



郭智輝說，不會公布客戶名稱，因為涉及個資。



媒體追問用電提醒會在哪邊公布？郭智輝說，在台電的官網，“經濟部”會要求台電製作小卡，說明什麼是缺電、什麼是斷電、什麼叫電不夠，會做成大家比較容易看的圖卡。



媒體追問說何時公布，他也說，今天下班時要出來，“沒有就回去罵人”。



最近成為關注焦點受到高度質疑，郭智輝微笑說，還好，做這個工作就是這樣，“我的作法就是公開、透明”，有不透明都可以告訴他。