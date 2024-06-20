藍委下午甲動共商明覆議表決　慎防綠出怪招

藍委賴士葆。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月20日電（記者 張穎齊）“立法院”明日針對“行政院長”卓榮泰對“國會”改革法案提出的覆議案進行投票表決。中國國民黨“立院”黨團20日下午2點半發出甲級動員令，藍委們共商21日的表決大戰，預防民進黨“立委”出怪招，彼此進行討論。



“立法院”19日、20日召開全院委員會審查覆議案，並邀請“行政院長”卓榮泰到場說明覆議緣由並備詢。21日院會將對覆議案進行投票，若過半“立委”不同意覆議案，“行政院”就必須接受修法。另外21日上午也將會出現親綠的青鳥對決藍營的藍鷹場外大對決。



部分藍委們今日下午陸續進入議場，彼此交換意見，賴士葆在議場前受訪表示，黨團發動甲動是怕民進黨出怪招否決，覆議有15天時間，要跟時間賽跑，每個細節都很關鍵，一不小心因應，恐怕有意外會產生，不能輕易發生。藍委凃權吉說，明天相當重要，今天甲動是一起講明天表決投票的細節問題，聽聽彼此意見，防止意外發生。



國民黨“立院”黨團書記長洪孟楷表示，綠委5月在議場攻擊藍委，還攻擊“立院”秘書長周萬來，請民進黨明日要謙卑，別再硬拗，明天覆議表決結束後就該翻頁，要求執政的民進黨針對台灣人所關心的能源、打詐議題發聲，才是大家想看到的。



藍委牛煦庭在議場質詢批評，請“政院”拿出風範，接受投票結果，“政院”提出覆議，不顧“國會”改革民意，這也算是民主嗎？藍委吳宗憲說，以為卓榮泰是全民大師兄，結果卻像是美國漫威電影的浩克一樣，不願意聆聽藍委意見會憤怒。藍委謝衣鳳說，請卓榮泰別利用民進黨“立院”黨團總召柯建銘來吵架，只想自己獨大。



卓榮泰答詢，“政院”一定尊重“立委”意見，是依法提出覆議，“立院”吵成一團，國民黨籍“立法院長”韓國瑜應該要有能力，兩院保持好互動，徹底依法行政。