郭智輝重申沒有缺電　7月起公告用電量

郭智輝。（中評社 資料照） 中評社台北6月20日電／台灣近期停電、跳電事件頻傳，電力供應再度引發關注。“經濟部長”郭智輝今天在“立法院”受訪時重申，“沒有缺電”。他並表示，將從7月起完全公告有多少電、會用到多少電，全部公開給民眾瞭解，讓大家可以安心。



台北市昨晚7時8分再傳停電事故，造成西門町的豪華戲院、樂聲戲院受到影響。台電表示，由於高壓設備跳脫，造成北市中山區、大同區及萬華區一帶共1萬4569戶發生停電，約1分鐘後即復電，詳細原因仍待查。另外，屏東縣屏東市昨晚7時左右也發生停電意外，共1165戶受到影響無電可用，經搶修後已於當晚9時33分全部復電。



郭智輝今日下午出席“立法院”全院委員會前受訪，說明公布電力數據的相關規劃。



郭智輝表示，已經講過很多次“並沒有缺電”，為了讓大家能夠瞭解，“經濟部”將把7月到12月，每個月充分供電的基載電力，每天維修降下多少電，會供應多少電，公告給民眾瞭解，讓大家可以安心。



郭智輝說，完全公告有多少電、會用到多少電，包括夏天會用多少電，10月份為了降碳會用多少電等，全部公開，讓大家能夠瞭解，再請大家指教。



被問及是否會覺得自己被高度檢視？郭智輝表示，做這個工作本來就是這樣，自己的作風就是公開，什麼都公開。如果有覺得什麼地方不透明都可以告訴他。



