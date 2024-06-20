孫曉雅拜會韓國瑜　被青鳥影響遲到十分鐘　

韓國瑜會見AIT台北辦事處長孫曉雅。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月20日電（記者 張穎齊）美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）卸任前夕，今天赴“立法院”拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，但由於場外有青鳥行動群眾活動交通管制，孫曉雅遲到10分鐘。雙方採閉門會談，約聊了25分鐘結束，韓回到議場繼續主持院會。



韓國瑜與孫曉雅在“立院”2樓院長貴賓室見面，與會的有“立院”台美議員聯誼會長柯志恩、王定宇、副會長葛如鈞、張啟楷、“立院”國際事務處長林晨富、AIT政治組政治官艾曼琳、組長饒昌明、傳譯員等。



表定3點整見面，聯誼會的4名藍綠正副會長先行到齊。由於“立院”場外有親綠團體舉辦抗議活動，濟南路、青島東路都進行交通管制，孫曉雅因此塞車遲到10分鐘。韓國瑜則在孫曉雅抵達後2分鐘進場。



媒體問孫曉雅見韓國瑜會聊什麼，孫笑容滿面說很開心，會是很愉快的談話。韓國瑜則被問接了民主基金會董事長，但民進黨卻卡盧業中接執行長？韓國瑜僅對媒體笑說謝謝。



雙方彼此先合影，韓國瑜也十分有禮貌請孫曉雅看鏡頭，由於彼此4個月前已見過面，此次也展現熟絡氣氛，韓國瑜坐姿有禮，孫曉雅則習慣性自然疊腳，接著雙方進行談話交流，閉門不開放媒體採訪。約25分鐘後，結束拜會活動，韓國瑜回議場與國民黨籍“立院”副院長江啟臣接棒主持。