藍委問卓是民進黨的“行政院長”　卓榮泰：是的

卓榮泰接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月20日電（記者 俞敦平）藍委翁曉玲在質詢“行政院長”卓榮泰時，指出卓榮泰領導下的“行政院”已經不再是“中華民國”的“行政院”，已經成為民進黨的“行政院”。對此，卓榮泰回答，“是的。”



“行政院長”卓榮泰20日赴“立院”說明“立法院”職權行使法及“中華民國”刑法移請“立法院”覆議案及備詢。



翁曉玲首先，對“賴政府”的施政表現提出嚴厲批評。她表示，在賴清德上任僅一個月內，政府在經濟、“國安”和能源等方面就已出現諸多問題。根據民意調查基金會的數據，賴清德的聲望在這段期間內下跌了10個百分點，失去了將近200萬選民的支持。翁曉玲援引專家學者的觀點，認為“賴政府”未能聆聽廣大民意，故意提出“行政院”的覆議案，激化政黨對立。她預見，未來四年“賴政府”將持續與在野黨對抗，民眾也不必期待“賴政府”會提出“福國利民”的政策，因為民進黨會因為反對而反對在野黨支持的福利法案。



對翁曉玲的指責，“行政院長”卓榮泰則回說沒有這件事。



接下來翁曉玲提到，最近“立法院”內部針對“國會”改革法案修法的意見高度對立，她認為這已經不只是法律之爭，而是政黨和政治之爭。當“行政院”提出覆議案時，卓榮泰還答應出席青鳥活動的宣講。卓榮泰則回應：“我沒有答應。”並強調這是“釋憲”之後的事情。



對於卓榮泰的表態將在提出“釋憲”後參與青鳥一事，翁曉玲痛批在卓榮泰的領導下，“行政院”已經不再是“中華民國”的“行政院”，而成為民進黨的“行政院”。對此，卓榮泰回答，“是的。”