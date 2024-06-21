涂權吉：禁團令讓業者吃土　看不到綠善意

國民黨籍“立委”涂權吉接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月21日電（記者 張穎齊）兩岸觀光交流陷入僵局，台官方6月重啟赴陸觀光“禁團令”。中國國民黨籍“立委”涂權吉接受中評社訪問表示，疫情加上禁團令讓台灣旅行業者吃土，造成很大的經濟衝擊，很多人都懷念以前兩岸旅遊互通的榮景，但如今看來民進黨官方是沒有善意。



桃園市第二選舉區（大園、觀音、新屋、楊梅）“立委”涂權吉20日在“立院”向中評社表示，兩岸目前看不到有善意的對話，已造成很多台灣旅宿業者反彈，疫情期間已吃土吃了2、3年，好不容易捱過了，接了很多團，卻碰到民進黨政府重啟的禁團令，無法組團赴陸旅遊。



涂權吉說，陸客不來台灣，對台灣的觀光飯店等業者也都造成莫大衝擊，很多業者都懷念以前陸客來台觀光的榮景，非常多台灣民眾都喜歡去大陸觀光旅遊。可是兩岸沒善意情況下，形成阻礙，影響經濟。



涂權吉強調，人民要的是和平安定且繁榮的經濟，大家都希望兩岸能有對談機制，沒人願意動武，當然維持“台灣主權”是一定要的，不會因對談而矮化自己，但兩岸對話也是民眾所需，在經濟或政治等各方面都要有對話機制，彼此建立互信。



涂權吉說，從俄烏戰爭、巴以戰爭中都可看到，沒有民眾想打仗，民眾往往都是最大的受害者，這也成為台灣最大的借鏡，非常重要。



傳出海基會董事長鄭文燦向國民黨高層請益兩岸破冰？涂權吉直言，他也沒聽說，但鄭文燦若願意請益各方的人，想瞭解如何進行兩岸和平、對等談判，都樂觀其成，是好事。因衹有國民黨執政時期，能跟對岸有互信基礎。