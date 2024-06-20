兩湖先遣團誰在卡？陸委會：中間有些小誤解

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月20日電（記者 鄭羿菲）針對南投縣與杭州市每年輪流舉辦“兩湖（溪湖與日月潭）論壇”，傳出先遣團來台受阻，中國國民黨籍南投縣長許淑華20日喊話，希望“中央”開放。但陸委會副主委兼發言人梁文傑20日表示，中間有些小誤解，經後續查詢、向南投縣政府請教，目前這個團南投縣政府並沒有要再申請的意思。



第16屆兩湖論壇預計今年9月由南投縣政府舉辦，許淑華20日喊話，申請先遣團來台迄今仍沒有下文，希望“中央”對兩岸城市的交流能夠採開放態度，否則不利兩岸交流。



陸委會20日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，關於兩湖論壇，這件事中間有些小誤解，南投縣政府原本申請杭州市台辦約9人先來台，但南投縣政府向“文化部”申請時，“文化部”認為這些人員是台辦官員，應該不屬於文化交流，非“文化部”審查範圍，所以“文化部”回覆南投縣政府要找主管機關申請，而主管機關不一定是指陸委會。



梁文傑說，後續南投縣政府就沒有再進一步申請，到目前為止我們有查詢、向南投縣政府請教，目前這個團南投縣政府也沒有要再申請的意思，但南投縣政府有規劃暫定9月底在南投縣舉辦兩湖論壇，但陸方也還未有明確回應，目前也還未向陸委會申請。