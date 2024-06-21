楊世光語中評：半導體美元霸權可能徒勞無功

前新黨秘書長楊世光。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月21日電（記者 楊騰凱）針對美元霸權的發展，前新黨秘書長、財經網紅楊世光向中評社分析，由於電動車、新能源的發展，石油的地位受到挑戰，美國可能轉為讓美元綑綁半導體，發展“半導體美元”取代“石油美元”，繼續發揮美元霸權影響力，但美國國力若繼續下滑，這做法可能徒勞無功。



楊世光畢業於廣州中山大學金融系、台灣大學管理學院碩士，曾任新黨秘書長，2020年代表新黨參與大選，後因連署未過關，沒能取得參選資格。楊世光現在在Youtube開設網路節目，評論財經議題、兩岸關係等。



楊世光表示，傳聞美國與沙特之間的石油美元協定可能沒有續簽，此事是否屬實有待考證，但我們更關心的是這件事情的內涵，因為貨幣是價格的唯一度量衡標準，價格又是商品交換的唯一表準，貨幣會決定商品交易的價格與價值之間的關係。我們常常講美元霸權，就是指美國可以透過其貨幣的特殊價值決定全球資源分配。



楊世光指出，1971年前美國總統尼克森放棄了金本位之後，使貨幣與黃金儲備之間脫鉤，美元掌握了石油這項大宗商品的交換市場，就是美元可以從“大”到“強”的關鍵。所以之後也才傳出，美國用自身的外交與軍事影響力，讓沙特的石油買賣是用美元結算，不論兩國對這件事情是否存在具體合約，但某種程度來說雙方應該是有這方面的共識與默契，因為這不僅是美國的期待，沙特對安全也有需求。

