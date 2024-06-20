迎接暑假旺季　屏東縣長周春米推觀光

迎接暑假旅遊旺季到來，屏東縣政府20日舉辦觀光旅遊行銷推廣記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東6月20日電（記者 蔣繼平）迎接暑假旅遊旺季到來，屏東縣政府20日舉辦觀光旅遊行銷推廣記者會，今年度以線上“大富翁遊戲”的方式呈現四季有趣的旅遊模式，不定時推出打卡任務與遊客互動。民進黨籍屏東縣長周春米今戴著一頂遮陽帽、身穿洋裝出席活動，呈現熱帶風情，大力推薦屏東觀光。



屏東縣政府20日下午在屏東菸廠1936文化基地舉辦“2024屏東觀光旅遊行銷推廣計劃”記者會，民進黨籍屏東縣長周春米到場主持，屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽、屏東縣民宿協會理事長余松華等業者代表也到場出席。



開場以舞蹈藝術感受屏東四季的美麗變化，以芭蕾展現“春天的盎然”、以爵士走進“夏日的陽光與沙灘”、以民族舞蹈展現“秋季三年一科的屏東迎王祭典”，最後以當代舞詮釋“冬季落山風”的壯麗，象徵屏東一年的四季變換，永續文化生生不息。



現場也準備代表四季的在地料理素材，譬如“內埔蒜頭及可可”、“泰武咖啡”、“高樹鳳梨”、“車城洋蔥”、“九如檸檬”等食材，代表著屏東四季意象，希望帶領遊客認識屏東在地觀光景點及美食之旅。



為結合深度旅遊，活動現場加入大富翁地圖及骰子遊戲、機會命運旋轉盤，還有屏東縣33個鄉鎮的大富翁旅遊地圖，以互動性高、趣味性強的旅遊形式，深度探索屏東的各大景點和文化特色。未來也將不定期推出打卡任務，讓遊客在旅遊過程中感受到好吃、好玩與有趣，還有機會獲得豐富多元的四季紀念品和優惠。

