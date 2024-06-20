覆議案明決戰　藍黨團下午起排班守議場大門

為了21日覆議案表決，國民黨團總召傅崐萁等藍委20日下午開始在議場門口排班。（照片：國民黨團提供） 中評社台北6月20日電／“國會”改革法案覆議案將在21日院會進行記名投票表決，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、副書記長王鴻薇、陳菁徽、“立委”廖先翔、葛如鈞，今日下午４時30分起在議場大門前開始排班，“堅持改革，守護議場”。傅崐萁喊話民進黨團要遵守協議，讓明天的覆議案表決投票順利完成。



“立法院”日前通過“國會”改革相關法案，要求“總統”“國情報告”常態化，並賦予“立院”調查權、聽證權，而當行政官員藐視“立院”時，可予以處罰。“行政院”認為修法窒礙難行，提出覆議案，請“立法院”再度對修法議決。



“立法院”19日、20日召開全院委員會審查覆議案，邀請“行政院長”卓榮泰到場說明覆議緣由並備詢。21日院會將對覆議案進行投票，若過半“立委”不同意覆議案，“行政院”就必須接受修法。



綜合台媒報導，此次國民黨團攻防重點之一放在保護票匭。因此次覆議案用記名投票，故明日將保護好票匭，不會讓民進黨破壞，確保明日議事可以順利投票。



另一個重點是要讓“立法院長”韓國瑜能順利進入議場，主持議事，但不見得像審議“國會”改革法案，一群藍委圍守在主席台，導致從頭到尾都亂哄哄的，確定可以開始順利投開票就好。



傅崐萁表示，今天晚上會由洪孟楷和王鴻薇等人來為民主值大夜班。同時，現場也有其他國民黨“立委”，抓包民進黨“立委”洪申翰帶著睡袋進入議場。



傅崐萁強調，大家朝野協商有簽字，希望這是一個君子協議，讓明天的覆議案表決投票，朝野都能遵守秩序，能夠完成民意的託付。不希望有武鬥的場面發生，因為對民眾來說，“國會”是一個講道理的地方，希望議事能順暢、正常進行；希望民進黨不要用其他粗暴的方式進行。



傅崐萁說，洪申翰帶著睡袋進入議場，現在也出來了，“出來了就好”。剛剛我們也告訴民進黨團總召柯建銘，有簽字的朝野協商決議，就要照著走，不要“前台講好，後台作亂”，各自約束好自己的人，希望明天議事能順利完成。國民黨也會保護“立法院長”韓國瑜，順利主持議事，所以我們不辭辛勞，在門口排班。



民進黨團幹事長吳思瑤則說，不會有杯葛行徑，各黨都有責確保覆議案投票順利。



民眾黨團總召黃國昌今天也表示，民眾黨團不會支持覆議案，會支持三讀通過的“國會”改革法案。