張競語中評：軍機迫近台灣 國際法理沒問題

中華戰略學會研究員、前海軍中權軍艦艦長張競。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月21日電（記者 蔣繼平）解放軍機艦持續在台海周邊活動，中華戰略學會研究員、前海軍中權軍艦艦長張競接受中評社訪問表示，這顯示陸軍機越來越迫近台灣，也不接受台灣任何地理疆域界線，重點是從國際法理上也找不到任何問題，因國共內戰並沒有簽停火協議，至於要到甚麼程度，就看台灣未來如何選擇。



張競，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院績優畢業，英國赫爾大學政治學博士。現為中華戰略學會資深研究員，也在文藻外語大學執教國際關係等政治學入門課程。



台官方19日發布解放軍機艦動態，偵獲陸軍機18架次，其中逾越“海峽中線”，進入西南及東南空域有12架次，並偵獲陸軍艦6艘次，總計解放軍共24機艦持續在台海周邊活動。根據航跡圖，陸軍機分別距離台中59浬、鵝鑾鼻39浬、台東60浬。



張競指出，第一，陸軍機越來越迫近台灣這是事實，沒什麼好爭辯的；第二，就北京而言，絕對不接受台灣所畫的任何線，地理疆域的界線，包含“海峽中線”、限制水域或禁止水域的線、領海基線、鄰接區等等，因為這些都與政治意涵有關，如果接受了等於間接承認台灣的主權地位，所以大陸基本上都不接受。他說，所以陸軍機、陸軍艦在對台軍喊話時，都直接向台軍表明“你講的24海里不存在，請注意你的用語”等等。

