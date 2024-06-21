劉士州：盧秀燕延續聲量未必要選黨主席

台中市議員劉士州。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月21日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕被視為2028大選熱門人選，黨內不少人勸進明年角逐黨主席改選，以利卸任後延續聲量。藍營台中市議員劉士州接受中評社訪問表示，出任主席利弊參半，盧會三思，研判可能性不高，盧秀燕卸任後保持能見度的方式很多，例如2026地方選舉，台中藍營成功延續政權，甚至全台助選，替藍營衝出好成績，都能在黨內建立影響力。



國民黨主席明年改選，《三立新聞網》發起線上民調，列出藍營政治人物讓網友票選“誰較適合擔任國民黨主席”，調查期間為6月12日至18日，共有19537票，投票結果依序為，台中市長盧秀燕拿下7459票、38%，“立法院長”韓國瑜5816票、30%，新北市長侯友宜2223票、11%，國民黨現任黨主席朱立倫1051票、5%，其他2988票、15%。



盧秀燕被視為國民黨內參選2028大選的可能人選之一，但是2026年台中市長卸任後將面臨缺乏政治舞台的問題，參選黨主席成為延續聲量的方式之一，黨內也有不少勸進聲，盧秀燕明年是否角逐黨主席改選，成為政壇話題。



劉士州表示，以他身為國民黨員又是台中市民意代表的立場而言，樂見盧秀燕角逐黨主席帶領國民黨，盧秀燕兩屆市長在台中市的治理表現有目共睹，相信若能擔任黨主席，也能夠率領國民黨往更好的方向邁進。



不過，劉士州提到，出任黨主席利弊參半，尤其國民黨近年來遭民進黨政治清算，黨產遭凍結，資源缺乏、拮据，黨運作相對困難，主席要肩負起資金籌措的重責大任。此外，主席雖然掌握選務操盤、選將提名的權力，但同樣要為選舉表現的優劣負責，形同雙面刃，以盧秀燕謹慎的性格而言，必然三思而後行，他研判盧秀燕參選黨主席的機率不高。

