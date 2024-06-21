中評鏡頭：南投竹山林圮墓見證明鄭拓荒史

“林圮公墓”位在竹山鎮中心，周圍緊鄰民宅店家。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月21日電（記者 方敬為）南投縣竹山鎮中心有一座占地854平方米的“林圮公墓”，是明鄭成功部將林圮下葬之處，1664年林圮率部開墾斗六門（今雲林縣），拓地至水沙連（今南投縣），在驅逐原住民的過程中殉難，當地漢人特別將林圮與殉難部下合葬祭祀，以資感念，林圮奠定竹山鎮發展基礎，對當地至關重要，迄今仍有民眾定期上香祭祀，也見證明鄭時代台灣拓荒軌跡。



林圮為福建同安人，鄭成功之部將，來台後隨部隊開發斗六門，築柵建屋居住，以防原住民襲擊。1664年林圮率部開墾斗六門，拓地至水沙連，1665年率部經觸口進入水沙連，驅逐原住民於東埔蚋附近，林圮據守竹圍仔庄（今竹山鎮），1668年10月，原住民不服乘夜侵襲，林圮與所屬部眾一百餘人被殺，殘餘部眾含悲力戰，遂驅逐原住民到山後。其後居民將一百多名殉難者合葬於竹圍仔莊今現址。



竹山人為感念林圮對於本地開墾的功勞，當地居民遂稱此地為“林圮埔”（竹山鎮前名），並設立“林圮公墓”，墓園就在鎮中心，代表居民對林圮的敬重，隨著時代推進，竹山鎮持續發展，該墓地仍原封不動，1988年，台政府並以新台幣39萬元重新修繕墓園，周圍以水泥紅磚加高，並設鐵欄杆，墓前鋪設水泥板，外圍鋪設水泥通道，且設置花壇，呈現莊嚴肅穆之勢。



林圮公墓位在竹山鎮中心，是竹山發展的起點，旁邊緊鄰竹山老街及多處歷史建築、廟宇，具有其歷史地位和價值，並與當地居民有個密不可分的相關性。

