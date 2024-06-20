藍委夜戰守議場　傅崐萁諷倦鳥知返強弩之末

左起藍委洪孟楷、許宇甄、傅崐萁、王鴻薇、陳菁徽。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月20日電（記者 張穎齊）“立法院”19日至21日就“行政院”所提“國會”改革法案覆議案進行審查與投票表決。中國國民黨“立院”黨團21日再度啟動排夜班守議場戰法，黨團總召傅崐萁痛批，賴清德就職滿月，當家還鬧事，要防範民進黨籍“立委”20日破壞秩序、癱瘓“立院”，且在場外惡意動員，但顯見已是強弩之末，倦鳥知返，希望明天藍鷹與青鳥都能相互尊重。



傅崐萁與國民黨籍“立院”黨團書記長洪孟楷、藍委許宇甄、王鴻薇、陳菁徽、林沛祥、葛如鈞、林倩綺、廖先翔、牛煦庭等今日下午5點在議場大門前齊聚，展現國民黨團結決心，將排2個班次守夜，第一班次下午5點到深夜11點是林沛祥、林倩綺、陳菁徽，第二班次則是從深夜11點值到隔天早上。



傅崐萁表示，民進黨鋪天蓋地抹殺國民黨，提出覆議案，21日將是歷史重要日子，民進黨過去的民主價值都被摧毀，進行場內文攻衝撞、場外武嚇，綠委洪申翰更像老鼠一樣提著睡袋一度想違法在議場守夜，國民黨為確保國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持議事，全台灣人會給他們加油打氣與支持，不會憂讒畏譏，受到綠媒壓制。



傅崐萁說，民進黨場外動員已是強弩之末，惡意攻擊已讓動員疲乏了，外面都是倦鳥知返，不來“立院”了，全台各地都支持陽光“國會”，明天會有非常多民眾到青島東路、林森南路，藍鷹會一起順利否決掉民進黨，一起為“中華民國”加油。



洪孟楷說，民進黨明天別破壞遊戲規則，洪申翰提著睡袋，竟還佯稱只是來議場抽屜拿東西，所幸被議事人員請離，請問議場是露營地嗎？賴清德當家別鬧事，這是就職滿月的形象嗎？綠委別想用暴力。

