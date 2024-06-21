許弘霖語中評：台企困境大 兩岸生意無法做

長年在大陸經商的中國國民黨大陸黨代表許弘霖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月21日電（記者 盧誠輝）甫出席海峽論壇回台的中國國民黨大陸黨代表許弘霖接受中評社訪問表示，賴清德應務實面對台商和台企目前所面臨的各項困境，包括放寬大陸商務客來台申請和開放大陸產品輸入台灣限制，不要只會嘴巴上說要推動兩岸健康有序的交流，私底下卻搞一大堆小動作，否則許多台商和台企都已快活不下去。



許弘霖，國民黨智庫“國家政策研究基金會”經濟財政組顧問、來裕企業集團副執行長、中華寰宇青年菁英協會理事長，2021年國民黨全代會提案成立反“台獨”工作小組的提案人，現任國民黨大陸黨代表。



許弘霖指出，他已多次參加過海峽論壇，過去大陸在海峽論壇期間或結束後，通常都會釋放出一些惠台措施，但這次除了推出幾項福建便利台胞服務的措施外，其他惠台措施卻幾乎沒看到，和過去有很大的差別，這應該和賴清德520上任後的兩岸緊張氛圍有很大的關係。



他說，現在許多台商因受兩岸政治氛圍的影響，生意已大不如前，有和大陸往來生意的許多台企，也因大陸商務客來台申請嚴格和台灣限制太多大陸產品輸入，導致許多台企蒙受損失，大家都叫苦連天，已經快要活不下去。

