陳秉逵：普京訪朝鮮和金正恩各取所需

台灣政治大學外交系教授陳秉逵接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月21日電（記者 張嘉文）俄羅斯總統普京6月18日到訪朝鮮，進行為期兩天的國事訪問，由朝鮮領導人金正恩親自接機，高規格接待。針對俄朝雙邊熱絡交流對於國際局勢的影響，台灣政治大學外交系教授陳秉逵向中評社表示，此次可以說是雙邊各取所需，但經濟上的利益會大於軍事上。



陳秉逵表示，面對美國為首的國際經濟制裁，俄羅斯的確需要朝鮮更多的貿易管道以支持國內的經濟，而朝鮮則可已獲得俄國的軍事、科技資源等等，這對金正恩來說是再好不過的事。



陳秉逵說，美國對此狀況應該早已預見，但也沒法做什麼來阻止，美國盟邦接下來最在乎的是，美國究竟有無能力，在俄羅斯獲得朝鮮的資源支持下，可否讓俄羅斯在俄烏戰場上繼續耗損，他們最很在乎的是烏克蘭能不能撐下去。



陳秉逵是美國馬里蘭大學政府與政治系博士，現為政治大學外交系教授兼戰略與國際事務碩士在職專班執行長、台灣印度研究協會理事，專長為國際關係理論、國際安全合作、衝突理論、全球治理。



普京繼2000年後再次到訪朝鮮，他和金正恩簽署了一份《全面戰略夥伴協議》（Comprehensive Strategic Partnership Agreement），該協議暗示雙方若遭到侵略將會互相支援，兩人會面後，金正恩也說將“全力支持並聲援俄羅斯在烏克蘭進行的特別軍事行動。”



陳秉逵接受中評社訪問時表示，這次普京訪問朝鮮並不是個意外，金正恩之前訪問莫斯科的時候，就邀請普京回訪，因此這次的訪問只是時間問題而已。他提到，俄烏戰爭前，俄國根本無須仰賴朝鮮，不需要發展戰略夥伴關係，但在俄羅斯受到制裁，貿易部分停擺後，加上俄烏戰爭的持續，都會給俄羅斯很大壓力。