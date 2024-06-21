鳳山黃埔百載世紀風華　張競嘆因政治走味

中華戰略學會資深研究員、前海軍中權軍艦艦長張競，身上穿的是黃埔建軍百年紀念衫。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月21日電（記者 蔣繼平）陸軍官校黃埔建軍一百周年校慶具有歷史意義，“中華戰略學會”資深研究員、前海軍中權軍艦艦長張競接受中評社訪問坦言，身為黃埔人，看到賴清德當天發言令人感到遺憾，不僅致詞用到解放軍用語，又再次錯誤連結“首戰即終戰”是投降主義，讓黃埔百載世紀風華因為政治而走味。張競特地穿著黃埔建軍百年紀念衫現身，他強調“穿著就是態度、服裝就是立場”，更也呼籲，黃埔同袍在兩岸參加黃埔校慶活動，實在不須互相批評。



張競，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院績優畢業，英國赫爾大學政治學博士。現為“中華戰略學會”資深研究員，也在文藻外語大學執教國際關係等政治學入門課程。



今年6月16日是陸軍官校黃埔建軍的一百周年校慶，張競身穿黃埔建軍百年的紀念POLO衫現身受訪，紀念衫印有黃埔校訓“親愛精誠”。被問及怎看黃埔正統之爭時，張競語帶玄機地說，有注意校訓上的筆劃嗎，愛字多了一點、精字少了一點，這代表多一點愛，少一點精明，黃埔同袍在兩岸參加黃埔校慶活動，不會互相批評，就是因為筆硯情，袍澤義。



黃埔百年校慶具有意義，代表黃埔百載世紀風華，張競表示，“總統”致詞演說會在歷史留下珍貴文件，而且一百年才一次，但這麼重要的場合，賴清德發言有幾點令人感到遺憾，像用語用字就令人搖頭，譬如賴用到“威懾”二字，“國軍”軍語辭典就提到這是解放軍用語，大家能想像“總統”向黃埔軍士訓勉卻用解放軍用語嗎？如果是“國軍”則會用“嚇阻”二字。這也代表賴的文膽沒有做好查證，做事太粗糙。



其次，張競說，賴清德是現任“總統”，重提“首戰即終戰”是投降主義也是莫名奇妙，可能是針對馬英九，但馬英九已卸任八年，賴卻念念不忘？當初2018年的“國防”研究報告用了這句話其實是錯誤用語，但非失言，且馬英九引用時要講的重點是避戰，避戰並不是投降。甚至美國總統拜登也對大陸國家主席習近平講過不希望追求衝突，但希望有競爭。那試問賴清德敢去教訓拜登是投降主義嗎？只能說這件事讓人痛心。

