統派抨擊民進黨害怕監督　聲援“國會”改革

統派在“監察院”聲援“國會”改革。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月20日電（記者 張穎齊）“立法院”19日至21日就“行政院”提出的“國會”改革法案覆議案進行審查與投票表決。場外除了有親綠團體號召的青鳥外，支持“國會”改革的統派也到場，但警方為防兩派衝突，將統派安排至“監察院”，並有亮眼的女警維安。另外青鳥方面也有些許正妹到場聲援。



親綠團體連續3天在“立院”外濟南路、青島東路舉辦抗議活動，今日下午5點則有支持藍白“國會”改革的“勞動黨”、“左翼聯盟”等民間社團發起“台灣人民守護民主正義連線”抵達“監院”進行抗議。警方將兩派人馬拉得很開，即便統派希望步行接近“立院”，但仍被阻止，未發生衝突。



勞動黨主席吳榮元、副主席王娟萍、副秘書長王武郎等共17人在“監院”聲援“國會”改革，他們表示，賴清德是雙少數執政，台灣民眾已看不下去，藍白“國會”過半就是要制衡民進黨，但執政黨到底想壓制在野黨什麼？民進黨很焦慮，青鳥已變少，被大家嘲笑，民進黨害怕被監督，造成台灣運行不良，而挺民進黨年輕人已變少了。他們也齊呼口號“立院”要改革、人民要做主！”



青鳥行動的公投護台灣聯盟總召羅宜則在統派團體旁靜看並受訪表示，明天藍鷹與青鳥之間隔著鎮江街，緩衝範圍很大，舞台更是背靠背，只要藍鷹不主動繞過來挑釁青鳥就好。明天即便覆議案中午可能就結束，但青鳥會待到晚上。至於被說青鳥變少？羅宜說，透過網路、民眾自發，動員方面當然不比政黨會要求分配、搭遊覽車，相信大家明天仍會來現場，人數希望破萬，整體高峰人數仍是高了藍鷹不知多少倍。

