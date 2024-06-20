大陸南方洪澇　陸委會表達慰問關懷

陸委會主委邱垂正。（中評社 資料照） 中評社台北6月20日電／中國大陸南方近日多地暴雨成災，廣東梅州災情尤為慘重。陸委會20日晚間發新聞稿，向大陸各地傷亡及受災民眾表達慰問關懷之意，並期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活。



陸委會強調，據目前初步掌握訊息，在地台商及台灣民眾尚無災情傳出。政府將持續密切注意當地最新災情訊息與實際情況，及時提供民眾參考，並請在當地民眾小心留意自身安全，如需協助，請速洽海基會。

