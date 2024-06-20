【
大
中
小
】 【
打 印
】
大陸南方洪澇 陸委會表達慰問關懷
http://www.CRNTT.com
2024-06-20 21:27:43
陸委會主委邱垂正。（中評社 資料照）
中評社台北6月20日電／中國大陸南方近日多地暴雨成災，廣東梅州災情尤為慘重。陸委會20日晚間發新聞稿，向大陸各地傷亡及受災民眾表達慰問關懷之意，並期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活。
陸委會強調，據目前初步掌握訊息，在地台商及台灣民眾尚無災情傳出。政府將持續密切注意當地最新災情訊息與實際情況，及時提供民眾參考，並請在當地民眾小心留意自身安全，如需協助，請速洽海基會。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
兩湖先遣團誰在卡？陸委會：中間有些小誤解
(2024-06-20 17:38:50)
推動兩岸運動交流 金門縣府拜會陸委會
(2024-06-18 17:24:36)
陸委會定調海峽論壇是統戰 賴士葆：說不通
(2024-06-14 10:51:28)
上海市長龔正來台？陸委會：現在談還太早
(2024-06-13 19:01:22)
胡歌今抵台 陸委會：台北市影音公會邀的
(2024-06-12 10:34:09)
出席海峽論壇 張麗善：主流民意盼交流
(2024-06-11 16:57:18)
探尋“中國僑都”高質量發展
(2024-06-10 15:13:09)
徐欣瑩揭陸委會臉書廣告多 變宣傳委員會
(2024-06-07 16:49:21)
禁團令傷消費者權益 陸委會：我們也考量到
(2024-05-30 18:34:02)
中評關注：綠營練兵 為何持續激化社會對立
(2024-05-28 00:48:52)