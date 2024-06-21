中評關注：民進黨視韓國瑜為大選潛在對手

綠營民調把韓國瑜列入滿意度調查對象，對韓高度關注。（取自“新台灣國策智庫”民調） 中評社台北6月21日電（記者 黃筱筠）近日部份賴清德就職滿月民調，順勢對“立法院長”韓國瑜信任度與滿意度進行調查。扁系智庫民調將韓國瑜納入調查，認為韓已在修正路線，表現比藍白陣營都要好，綠營很可能已把韓當成下一屆大選競爭對手，後勢看漲。



陳水扁日前主持節目訪問有意參選台南市長的民進黨“立委”陳亭妃時提醒，韓國瑜會是民進黨2026年選舉的變數，這並非指韓可能參選縣市首長，而是意味韓國瑜的聲勢與動作，很可能帶動國民黨選舉士氣。韓在2018年參選高雄市長，帶動“韓流”而起，當時對民進黨造成很大威脅，後來韓雖在2020大選失利，還遭到綠營團體發起罷免通過，但在台灣能這樣具備左右政局影響力的人，真的不多。



陳水扁會有這樣觀察，一部分原因是扁當時在台北市長連任失利後，競選2000年大位，也同樣帶動了一股炫風，當時也有一群“扁迷”，陳水扁在台灣政治史上曾帶動風潮。扁敏銳的觀察，常常會是政治後續的發展方向。



因此，陳水扁兒子陳致中擔任執行長的“新台灣國策智庫”進行“賴政府”滿月民調，就納入韓國瑜。韓不滿意度49.5%，雖稍為高於滿意度44.1%，但與過去“罷韓時刻”相比，韓滿意度已回升不少，且韓滿意度領先國民黨團表現滿意度35.6%，也領先民眾黨團支表現滿意度32.0%。代表民眾對韓滿意度高於藍白政黨，韓個人表現超越其政黨。這也符合有些學者認為，韓國瑜已銳變成為3.0版本，在“立法院長”位置上不斷精進。

