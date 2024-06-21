】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 】 
綠委忙拍照沒杯葛　韓國瑜順利上台宣布開會
http://www.CRNTT.com   2024-06-21 10:52:26


韓國瑜宣佈開會。（中評社 張嘉文攝）
　　中評社台北6月21日電（記者　張嘉文）“立法院”今進行“國會”改革覆議案表決，由於民進黨並未發動杯葛，綠委們在議場內多忙著拍照留念，“立法院長”韓國瑜在早上10點整順利走上主席台宣布開會。

　　覆議案投票採用記名投票，將設票匭，由“立委”各自“記名投票”後，再由議事人員開、唱票。據“立法院”議程，今日上午9點至10點是“國是論壇”，10點至10點15分處理報告事項，10點15分至12點30分覆議案表決。 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：