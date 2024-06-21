綠委忙拍照沒杯葛　韓國瑜順利上台宣布開會

韓國瑜宣佈開會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月21日電（記者 張嘉文）“立法院”今進行“國會”改革覆議案表決，由於民進黨並未發動杯葛，綠委們在議場內多忙著拍照留念，“立法院長”韓國瑜在早上10點整順利走上主席台宣布開會。



覆議案投票採用記名投票，將設票匭，由“立委”各自“記名投票”後，再由議事人員開、唱票。據“立法院”議程，今日上午9點至10點是“國是論壇”，10點至10點15分處理報告事項，10點15分至12點30分覆議案表決。