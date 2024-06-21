覆議案兩張選票　洪孟楷：應不會跑票投錯票

藍委洪孟楷秀出覆議案的樣張，強調議事處用心寫清楚文字，應不至於有投錯或跑票的狀況。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月21日電（記者 張嘉文）“立法院”今日將投票表決“行政院”就“國會”三讀通過的“國會”改革法案提出的覆議案。中國國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷出面說明，投票將採記名投票方式，將設票匭，由“立委”各自“記名投票”。選票上文字清楚，應不至於有投錯或跑票的狀況。投票時間約一個半小時，如全體委員提早投完票即開票，再由議事人員開、唱票。



據“立法院”議程，今日上午9點至10點是“國是論壇”，10點至10點15分處理報告事項，10點15分至12點30分覆議案表決。



洪孟楷說，覆議案以記名投票方式進行，分成兩種顏色的票，粉紅色的是“立法院”職權行使法的覆議案，黃色的是刑法的覆議案。票上有委員姓名，且有兩種選項，一是“贊成維持本院原決議，即反對覆議案”，另一是“反對本院原決議，即贊成覆議案復議案”。



洪孟楷強調，議事處用心寫清楚文字，應不至於有投錯或跑票的狀況。國民黨團立場清楚，贊成“立法院”原決議，會依照各委員會來領票且投下票。



洪孟楷表示，兩張票是不同顏色，但聽議事處的講法是都會投在同一票匭裡，開票時分兩種不同顏色的票，分類完畢後再逐一唱名。昨天國民黨團也做成決議，所有藍委集中投入同一個票匭，為跟民進黨團有所區分，會與其做君子協議，各黨團投各自的票匭，避免互相干擾。

