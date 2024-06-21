王義川現身被問“王膝之”尷尬笑了

王義川今天出席民進黨團會議。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月21日電（記者 黃筱筠）民進黨政策會執行長王義川5月底在三立新聞台政論節目指出，可用手機訊號分析在“立法院”外的群眾資訊，引發爭議，後來辯駁用膝蓋想都知道，卻被國民黨“立委”徐巧芯嘲諷是“王膝之”，王義川今天難得現身民進黨“立法院”黨團參與會議，媒體看到問他，今天出席是跟黨團成員加油打氣嗎？他表示，例行黨團會議，內容黨團總召柯建銘會說明。



王義川不願受訪，媒體也一路追問，但問題讓王義川頗尷尬只能一路笑，媒體追問當天黨務主管會議有聽到是方通訊提供資料，如果沒有要當忙澄清嗎。是方通訊是背黑鍋？徐巧芯說你是“王膝之”，能用膝蓋辨別小草和青鳥？有沒有用手機訊號監控人民？這次可以用膝蓋知道人數嗎？還是能辨別青鳥跟藍鷹，大家都擔心被監控？



王義川面對一連串追為，從黨團會議是出口一路走到“立法院”門口，聽到問題只能尷尬地笑。



今年5月27日，王義川在政論節目上說，現在可以用基地台訊號定位，比對“青鳥活動”、“519”民眾黨舉辦民眾作主集會，再比對2024“總統”大選造勢民進黨支持者手機訊號，發現當時集會多了許多民進黨年輕生力軍，與“小草”訊號不一樣，是不同一批人。台北地檢署日前分案偵辦，檢方也已經以證人身分傳喚王義川到庭，庭訊後請回。