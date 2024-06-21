陸核潛艦浮航台海　張延廷：它重點是宜花東

張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北6月21日電／澎湖漁民18日意外目擊，大陸094型飛彈核潛艦（北約代號晉級）浮出水面，並在其他軍艦伴航下，由南往北朝大陸方向前進。台“國防部長”顧立雄19日證實，這艘潛艦已經駛離台海。前空軍副司令、退役中將張延廷認為，大陸094核潛艦是偶發性來台海，它的重點應是在宜花東，次重點才是台灣海峽。



張延廷20日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，中國大陸目前的軍事熱點在菲律賓，在仁愛礁或黃岩島，再來是仙賓礁。大陸不會在兩處開啟軍事活動，因為那樣無法聚焦。所以現在的焦點在南海、不在台海。094核潛艦在台灣海峽浮潛時，有很多無人機在旁邊戒護，甚至還有海警的預警機戒護。有人說是故障，但他認為，故障可能性不高，因為沒有冒白煙、黑煙，而且潛艦救難艦沒有過來。若有的話，都會有救難艦在旁邊戒護，不會由一般軍艦戒護，所以並不是故障。



張延廷指出，在台灣海峽的水域，可能有大陸柴電或核動力潛艦活動。不要疏忽的是，台灣海峽很淺，平均深度大概40到50公尺，不適合潛艦大範圍活動，但對方可以小範圍的活動。而且潛艦主要是伏擊，不見得是彈道飛彈的潛艦，可以做核子動力攻擊潛艦。



主持人問，大陸潛艦走這條路，也是一個常態性嗎？張延廷指出，大陸潛艦可以是偶發性的來這邊。但是因為台灣的東海岸深度為1000多公尺到2000多公尺，深度夠深，非常適合潛艦在這邊進行活動，所以它的重點應是在宜花東，次重點是台灣海峽。