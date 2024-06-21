柯建銘恐嚇藍委　勿謂罷免言之不預

民進黨團總召柯建銘開嗆，覆議雖不能成功，但絕非終戰。（柯建銘臉書） 中評社台北6月21日電／“國會”改革法案覆議案21日在“立法院”投票表決，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘20日在臉書發文嗆，“明天覆議雖不能成功，但絕非終戰”，絕對是下一階段更危險時刻的開始，“勿謂罷免言之不預也”！



柯建銘20日晚間在臉書寫下破2000字長文，“給國民黨哀的美敦書”，提及“即便蔣介石在世，也不敢毀憲亂政，公然賣台、挺共”。​



柯建銘說，這兩天之全院委員會，其實是“類“憲法”法庭”，正反雙方論告，藍白自演自殺式的神風特攻隊，自己走上“政治的斷頭台”，接受“民意的紐倫堡大審”，世界政治史上最經典的鬧劇！悲之！哀之！



柯建銘表示，從1月13日選後，至今天5個多月來，民進黨上下一致，只做一事：如何破解藍白配合中國統戰，出賣台灣之政治大戲而已。他說，列寧曾說過：最堅強的堡壘要從內部攻破。毛澤東名言：不打沒有把握的仗，不打沒有內應的仗。



他直指，台灣現今處境是史上最嚴峻，滲透、統戰、入島、入心、抖音、認知戰、無孔不入。藍白聯共賣台，選前早就謀定，尤其朝小野大的沃土，攻進民主堡壘“立法院”，強行立法“假民主、反民主，真顛覆、真賣台”，兵不血刃，藍白盡是“吳三桂們”，假“國會”改革、擴權濫權是“終南捷徑”。​



柯建銘撂話，“明天覆議雖不能成功，但絕非終戰”，絕對是下一階段更危險時刻的開始，“勿謂罷免言之不預也”！​

