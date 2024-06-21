張延廷加入藍鷹行動　轟綠對美軍購有弊案

台前空軍副司令張延廷接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月21日電（記者 張穎齊）“立法院”21日就“行政院”提出的“國會”改革法案覆議案進行投票表決，在場外，中國國民黨號召的藍鷹行動對決親綠的青鳥行動，氣勢人數均輾壓。台前空軍副司令張延廷參與藍鷹行動受訪表示，民進黨最會騙選票、貪腐，獵雷艦等“國防”弊案，向美國買攻擊型無人機有問題、有貓膩，自己就會製造幹嘛要跟美國花大錢買？



藍鷹行動現場人數破萬，塞滿“立院”外青島東路、林森南路。空軍中將退役的張延廷與國民黨籍台北市議員吳世正、李明賢等人上台助陣。張延廷說，民進黨最會貪污、騙選票，控制綠媒，民進黨最怕陽光照進“國會”，要把民進黨掃出“中華民國”與台灣，全力支持藍委。



36度豔陽高照下，藍鷹仍熱情沸騰，搶著與張延廷合影。



針對賴清德成立全社會防衛韌性委員會，並向美國購買兩款“攻擊無人機飛彈系統”，包括彈簧刀300、ALTIUS 600M–V，合計至多1011套。張延廷受訪表示，台灣人打巷戰都要躲進中央山脈，戰略完全失敗，買這兩款，台灣自己會生產，幹麻向美國花大錢買？應該買F－35戰機、空中加油機、P–8A海神反潛艦、人造衛星才對。另外獵雷艦弊案百億元新台幣到哪去？只辦了2個科長？賴成立的委員會也是疊床架屋，酬庸、吃老百姓。

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國民黨籍台北市黨部主委黃呂錦茹、藍委邱若華也對中評社說，青鳥看到藍鷹就飛走了，台灣不是衹有一個聲音，藍鷹表達新“國會”的心聲，人民受夠口罩、快篩、疫苗、雞蛋弊案，希望知道真相，給藍委機會查弊案。