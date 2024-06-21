台中夏季旅展開幕　完全沒有大陸旅遊行程

2024台中夏季旅展開幕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月21日電（記者 方敬為）2024台中國際夏季旅展今天開幕，有36家旅遊業者參展，祭出海內外遊程優惠方案，受到台灣官方禁止組團赴大陸旅遊政策影響，現場完全沒有任何大陸遊程方案與旅遊資訊展示，去年10月份的台中秋季旅展還有“海峽兩岸旅遊交流協會”（海旅會）到場設置展示攤位，今年也不見海旅會參與，或間接反映兩岸關係現況。



今年度台中國際夏季旅展21日起連4天在台中國際展覽館登場，36家旅行社、國際郵輪業者，搶在暑假前強力促銷，開展第一天湧入許多民眾，趁機搶便宜好康，安排暑假旅遊。



會場展售的海內外遊程，以日本、韓國、越南、泰國、印尼峇里島為大宗，歐美行程與郵輪套裝活動也有消費者詢問，離島的金門、馬祖、澎湖也有業者推出優惠活動行銷，獨缺大陸旅遊資訊，現場大型旅行社包括五福、燦星、易遊網等都沒有展示大陸遊程。



業者透露，台灣政府6月1日起再次祭出大陸旅遊“禁團令”，觀光旅遊業不能再行銷大陸團體遊程，雖然過去大陸團體旅遊商品相當熱銷，尤其暑假旺季更是熱門，但在政策沒有調整之前，也只能配合，相對可惜。



隨著賴清德520談話說出“兩岸互不隸屬”的新兩國論後，兩岸的觀光旅遊復甦也受到波及，大陸方面原定6月10日由福建旅遊業者組團赴馬祖採線，臨時喊卡、延期；去年10月份的台中秋季旅展還有海旅會展示攤位，今年也缺席，兩岸觀光旅遊短期內難以回春。