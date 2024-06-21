覆議案遭否決　“政院”：生效後聲請“釋憲”

“行政院”21日召開院會後記者會，由發言人陳世凱主持。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月21日電（記者 鄭羿菲）“立法院”21日中午已否決“行政院”對“國會”改革法案提出的覆議案，“行政院”發言人陳世凱隨即表示，將由院會提出聲請“釋憲”，不會與其他單位一起提。“憲法”上的救濟時間必須是成為法律後，就得看賴清德何時公布。



因應覆議案，每周四的“行政院”院會延至今日召開，由“行政院”發言人陳世凱主持院會後記者會，“內政部長”劉世芳、“交通部長”李孟諺、“農業部次長”杜文珍出席。



針對覆議案被否決，陳世凱花了4分鐘朗讀手上的講稿，顯然有備而來。陳世凱表示，覆議案剛剛已被“立法院”否決，我們與大多數台灣民眾一樣，十分沉痛與遺憾。很多人在問，為什麼“行政院”明明知道有這樣的結果，仍然提出覆議？我們提覆議是希望在“立法院”朝野黨團針對法案內容相互對話，再次就條文合理性、合法性及合憲性進行討論，但這幾天我們看到的是與這樣的目標有所偏差。



陳世凱說，從個別“立委”質詢的過程中，看出他們展現出的主觀態度，也讓我們深刻感受到一般民眾真正憂心的事情。“立法院”此次修法，無論是程序上的瑕疵，或內容所引起的憲政爭議，這些都不只是出於一般民眾的質疑與憂慮，也引發許多公法學界的抨擊，諸多條文的設置，並未考量到明確性原則、比例原則、正當法律程序，甚至違反過往大法官會議解釋。

