原住民禁伐補償條例也要覆議？台官方否認

“行政院”發言人陳世凱。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月21日電（記者 鄭羿菲）“立法院”21日否決“行政院”針對“國會”改革法案提出的覆議案，“行政院”後續將聲請“釋憲”。藍白日前合作三讀通過修正的“原住民保留地禁伐補償條例”，也成指標。“行政院”發言人陳世凱21日表態，“行政院”沒有計劃對禁伐條例提出覆議。



由無黨籍原住民“立委”高金素梅力推“原住民保留地禁伐補償條例”修正案，日前在藍白合作下順利三讀，但過程中遭民進黨阻擋，綠委也投票反對，但民進黨2位原民“立委”陳瑩和伍麗華則跑票，投下支持票，該案以60票過半贊成通過。



現行禁伐補償為每年每公頃新台幣3萬元，自2017年上路至今，多名原民“立委”認為此金額無法衡平物價與原住民生計，最終三讀通過版本提高到6萬元。



“行政院”21日召開院會後記者會，由“行政院”發言人陳世凱主持、“內政部長”劉世芳、“交通部長”李孟諺、“農業部次長”杜文珍出席。



陳世凱表示，“原民會”在之前的記者會有提到，認為恐怕會造成預算上，排擠到其他原住民族人的資源。不過，政府仍會在能力範圍內排除萬難，持續推動原住民族相關政策，目前“行政院”沒有提出覆議的規劃。