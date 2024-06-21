贏得覆議案表決　藍鷹依序散場

中午12點半，藍鷹行動道路申請時間結束，民眾上遊覽車或自行離開，有條有理，迅速散場。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月21日電（記者 張穎齊）“行政院”提出的“國會”改革法案覆議案今日遭“立法院”否決，中午12點半，支持國民黨的藍鷹行動道路申請時間結束，現場發便當。上萬群眾分別上遊覽車或自行離開，依序散場。青鳥方面則號稱達2000人，會持續抗議到夜晚。



“立法院”今天記名投票表決“行政院”針對“國會”職權修法所提的2項覆議案，藍白挾人數優勢，這2個案子中，分別有62位“立委”“贊成維持本院原決議，即反對覆議案”，因此覆議案遭否決，闖關失敗。



“立院”場外青島東路、林森南路的藍鷹行動現場人數破萬，氣勢如虹。國民黨主席朱立倫、國民黨籍“立院”黨團總召傅崐萁等40多名藍委均到現場，僅國民黨籍“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣主持議事沒來。當國民黨團書記長洪孟楷宣布“政院”覆議未過，國民黨大勝利的同時，加上藍委們大進場，全場歡呼到氣氛最高點。



中午12點半道路申請到期，藍鷹行動時間一到則依序離場。現場有熱心黨工幫忙收拾雜物、垃圾。藍鷹吃便當吃到一半提著離開，有的上遊覽車、有的自行離開，行動相當迅速、有條有理。但現場也不避諱，都有藍委們及國民黨籍各縣市議員分配的責任區，大剌剌寫在舉牌上。也有國民黨青年軍等到場。



藍鷹與青鳥因被500名警力維安區隔開來，隔著一大條鎮江街，未傳出衝突發生。青鳥在青島東路、濟南路方面，主辦單位經濟民主連合號稱截至下午1點已達2000人，將會持續抗議到夜晚。