政院提新住民權益保障法草案　陸港澳也適用

新住民權益保障法受益人數大約100萬人。（照片：“行政院”提供） 中評社台北6月21日電（記者 鄭羿菲）台灣新住民人口已近60萬人，其中逾6成來自大陸地區，“行政院”21日拍板通過“內政部”擬具的“新住民權益保障法”草案，除將新住民定義擴及各國來台居留的專業人士、技術移民與投資移民，也將設置專責單位推動各項工作，照顧輔導新住民及其子女與家庭，估受惠者逾百萬人。



“內政部移民署長”鐘景琨說，適用對象除了婚姻移民外，也跨大到已取得居留證的外國人、大陸地區人民、港澳居民等，在台設籍3年內也適用，保障對象及於新住民子女。並明定政府應設置專責單位，或專人來推動新住民相關事宜。“行政院”也應定期召開新住民事務協調會報，並每年提出支持政策基本方針及具體措施，每5年進行調查、擬定計劃，並公開調查結果。



“行政院長”卓榮泰裁示，婚姻移民人數將近60萬人，其中半數取得身分證，已成為社會重要人力資本。為提升對新住民的照顧，同時因應人口少子化、高齡化趨勢的挑戰，強化留才攬才的誘因，新住民權益保障法將透過制度化保障，營造更友善生活環境，並擴大新住民定義，向世界宣示，台灣政府歡迎各國的專業人士，帶來技術、資金，在台灣長居久住，進而歸化。



“行政院”21日召開院會後記者會，由“行政院”發言人陳世凱主持、“內政部長”劉世芳、“交通部長”李孟諺、“農業部次長”杜文珍出席。



鐘景琨表示，新住民主要來源地區是大陸地區，有60.86%，其次是越南19.73%，新住民住在台灣主要在六都，又以新北市最多。新住民權益保障法草案主要落實賴清德照顧新住民權益的政見，完善新住民相關政策，以專法、專責單位，就文化、教育、勞動、關懷扶助等項目，進一步提升新住民權益保障。



劉世芳指出，台灣婚姻移民已逾60萬人，不僅為台灣帶來多元文化，亦在家庭、社會、經濟各方面作出貢獻，其子女們亦有傑出表現。本次制定專法，目的在於確保新住民設籍前，有完善的權益保障，設籍後，能融入在地生活，認同台灣、成為台灣人，而非終生為新住民。



劉世芳認為，推估“立法院”後，擴大照顧對象及新住民第一代子女，受益人數大約100萬人，包括婚姻移民32萬人、外國人16.2萬人、陸港澳4.3萬人、新住民子女48萬人。其實，“內政部”自2003年開始，就有相似照顧服務措施，經過多年滾動式檢討，每年約有新台幣3億元的基金挹注，未來推動新住民與其子女及家庭照顧輔導服務，也會設置新住民發展基金。