宜蘭縣府推免費敬老眼鏡　提升長者生活品質

宜蘭縣政府走入社區，為長者舉辦“巡迴配鏡活動”。（宜蘭縣政府提供） 中評社宜蘭6月21日電／為守護長輩視力健康，讓居住地區沒有眼鏡行、行動不便或沒有交通工具的長者，可享受免費驗光及配鏡的服務。宜蘭縣政府走入社區舉辦“巡迴配鏡活動”，巡迴車20日至三星鄉老人福利會做篩檢服務。中國國民黨宜蘭縣長林姿妙表示，藉此提升長者生活品質，進而提醒子女對長輩的關心，一起拚出宜蘭的好健康。



免費配老花眼鏡服務已邁入第六個年頭，持續結合善心捐款與民間資源，並與驗光師公會全台聯合會、宜蘭縣驗光師公會、宜蘭縣鐘錶眼鏡商業同業公會、宜蘭縣鐘錶眼鏡職業工會及宜蘭縣醫師公會的共同協力，讓縣內65歲以上及原住民55歲以上的長者，接受免費老花眼鏡配鏡服務。



巡迴列車透過各個長照據點及日間機構的串聯，由衛生局與驗光人員直接到社區據點或機構，為在地的民眾提供服務。今年2月以礁溪鄉作為起點，接續於壯圍鄉、頭城鎮及五結鄉等社區，舉辦社區巡迴配鏡篩檢，提供更完整的健康促進與醫療照護服務。



2月至5月底已有685名長者接受配鏡服務，累計服務人數達到2萬8062名長者，後續會陸續在各鄉鎮市巡迴。此外，縣府持續結合縣內42家敬老眼鏡行，凡設籍於宜蘭縣年滿65歲（原住民籍55歲）以上，未接受過配鏡服務的長者，可於電話預約後，持身分證至貼有“敬老眼鏡行”標章的合作眼鏡行配鏡。



林姿妙表示，自上任以來在縣政藍圖施政願景下，致力推動長者的高齡照護，重視長者的活躍老化及健康促進，希望營造高齡友善環境。讓資深美少女、美少年能夠快樂參加社區的活動，一起看出美麗新“視”界，拚出宜蘭好健康。