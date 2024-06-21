台參謀總長下周赴立院報告　26年來第一位

梅家樹。（照片：台軍方提供） 中評社台北6月21日電／台軍方“漢光40號實兵演練”將在7月22日起一連進行5天。由於今年演習有大幅度變革，包括取消紅軍，加強真實模擬實戰化想定，以及加強三軍聯合作戰。“立法院外交國防委員會”將於26日邀請台參謀總長梅家樹前往進行專案報告。



台參謀總長赴“立院”報告，僅有1998年9月30日時任參謀總長唐飛前往備詢，事後就無此慣例，因此梅家樹親自上陣，也是時隔26年之後，第二位赴“立院”委員會報告備詢的參謀總長。



台軍方官員今早證實，“國防部長”顧立雄26日會率參謀總長梅家樹上將參加“立院”委員會專案報告，但與1998年9月30日唐飛著軍裝出席不同的是，梅家樹上將26日將會穿著西裝與會。



今年漢光40號演習實兵演練，由陸軍特戰指揮部、海軍陸戰隊等扮演攻擊軍，也就是所謂的“紅軍”，但日前傳出“國防部”要求全數撤回攻擊軍部隊，回到戰時擔負的任務及戰術位置熟悉。



顧立雄在“立法院”證實，這是參謀總長梅家樹決定，目的是要以統裁部發出的真實模擬想定來進行之前電腦兵推所希望驗證的事項，無須透過所謂的對抗模式來推演，而是要以真實想定進行驗證，認為這樣是比較適切作法。



根據“司法院”釋字第461號解釋，“立法院”所設各種委員會就與參謀總長職務相關之事項，邀請其列席備詢，除有正當理由外，不得拒絕應邀到會備詢。惟詢問之內容涉及重要“國防”機密事項者，則免予答覆。