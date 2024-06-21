F16V拂曉出擊有玄機？張延廷預言這些事

張延廷。（截自“盧秀芳辣晚報”YouTube直播畫面) 中評社台北6月21日電／台灣空軍20日舉行每季一次、全島制敵“整體防空作戰計劃演練”，採“分區同時”方式模擬敵軍攻擊重要陣地，參演兵力包括IDF、幻象2000、F－16V三型主力戰機、C－130H運輸機、AH－64E阿帕契攻擊直升機等陸航兵力、防空部隊等單位拂曉出擊。前空軍副司令張延廷表示，這是例行性的操演。由於中國大陸目前熱點還是在菲律賓，在兵力調度上會分散，因此他預言，大陸對台灣會有一些小動作，尤其是無人機、殲擊機、輔助戰機。



張延廷20日在政論節目《盧秀芳辣晚報》中指，20日早上的海空聯合操演，重點是在聯合防空，包含海上的對空搜索雷達、高山固定的陸基雷達。可以看到戰機起飛，包括F－16，但是防空部隊的天弓－2、天弓－3、或是愛國者飛彈部隊都在動。因為這是例行性的操演，每一段時間都要做一次，剛好賴清德上任滿一個月，這是巧合，因為這是既定先排好的。



根據《中時新聞網》報導，主持人盧秀芳問及，這一個月，兩岸態度不尋常造成的影響？張延廷表示，也可以這麼說，因為在空中，中國大陸的無人機在巴士海峽，離鵝鑾鼻那麼近；上一次又有一架雙尾蠍無人機距離花蓮佳山基地，衹有39海浬，也非常近。



張延廷認為，大陸大概會以切內角的方式，對台灣越來越抵近。但是中國大陸這一方面的動作，熱點還是在菲律賓，仁愛礁或黃岩島，再來是仙賓礁。因為熱點在南海，兵力調度上會分散，中國大陸對台灣會有一些小動作，尤其是無人機、殲擊機、輔助戰機。