覆議案遭否決　卓榮泰：尋求“憲法”救濟

張善政今日到桃園視察時表示，會針對覆議案尋求“憲法”救濟。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月21日電（記者 盧誠輝）“行政院長”卓榮泰今日下午到桃園視察工程進度時，面對媒體詢問對“國會”改革法案覆議案今日在“立法院”遭藍白合力封殺的看法，卓榮泰表示，將尋求“憲法”上給予行政機關、憲政機關應該有的救濟，他會往這個方向去做努力。



卓榮泰今日到桃園視察機場第三航廈與中油司觀塘液化天然氣接收站兩項重大工程，包括“行政院秘書長”龔明鑫、發言人陳世凱、桃園市政府秘書長溫代欣等人都到場陪同。



面對媒體詢問對“國會”改革法案覆議案今日在“立法院”遭藍白合力封殺的看法，卓榮泰指出，雖然他一直都抱著很審慎樂觀的態度，但是他心裡也應該知道，或許全世界最遠的距離，就是在“國會”裡面，從質詢台到備詢台的這個距離。所以“行政院”經過多方的努力跟兩天的交流，仍然沒有辦法去說服“國會”裡面多數委員能夠支持這個覆議案，他當然感到還必須更加地努力。



卓榮泰提到，他之後會向“立法院長”韓國瑜再一次地請益，希望能共同記取這次的經驗，給社會帶來一個什麼樣的印象？他很期盼，未來“國會”繼續通過的每一條法律、每一個法案，都應該經過實質的審查，透過民主的程序，讓所有的正反意見能夠充分地表達，而且產生的結果也絕對要符合整個民主的程序，這樣子，在“行政院”依法行政的目標上面，才會覺得沒有窒礙難行之處。他希望行政、立法兩院能夠記取這一次共同所得到的經驗，繼續地努力，雙方為人民多多地設想。



卓榮泰強調，未來在覆議案之後，因牽連的還是有很多跟憲政秩序、憲政設計相違背之處，所以未來他還是會再透過院內大家共同的商議，我們“憲法”上給予行政機關、憲政機關應該有的救濟，他會往這個方向去做努力。所以這個事情，無論如何，它是一個憲政的規劃跟秩序，“行政院”只能讓它繼續走下去。