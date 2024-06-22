蘇偉碩：民進黨變本加厲扣帽子　法西斯傾向

醫師蘇偉碩。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月22日電（記者 蔣繼平）綠營近期又操作各種抹紅、扣帽子，引起輿論反彈。反萊豬骨幹、醫師蘇偉碩接受中評社訪問直言，不僅他們自己正在連署的兩岸和平公投遭抹紅，近日連媽祖信仰都被扣上統戰、網紅赴陸拍片也被獵巫，當執政黨是“國會”少數又強硬時，就容易有法西斯的傾向，加強在內部找敵人，製造內部對立，但多數在野的國民黨曾有威權印記，要對抗變形的新威權，並不太容易。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



正在進行第一階段連署的兩岸和平公投，日前遭民進黨“立委”郭國文、王定宇抹黑為統戰。身為公投共同發起人的蘇偉碩近日為此辯駁，向綠委下戰帖要求公開辯論、以正視聽。蘇偉碩表示，民進黨企圖以抗中恐共的宣傳手法壓制主張兩岸和談的言論，這段時間剛好是民進黨最想要抓國民黨小辮子的時候，因此在藍營說明場連署竟遭綠營大肆抹黑。



加上近日民進黨中國部開記者會指“中國統戰染紅媽祖廟干預台灣選舉”，甚至親綠YouTuber“波特王”爆料中國出資台灣網紅拍片導致獵巫潮，蘇偉碩表示，這種亂扣帽子的方式，很明顯就是麥卡錫主義的論述，與綠委王定宇、郭國文把召開兩岸和談“國是會議”公投扣上統戰的方式如出一轍，當執政黨少數又強硬時，就容易有法西斯的傾向。



“民進黨法西斯化”近期也被討論，蘇偉碩指出，德國的法西斯就是納粹，美國法西斯最有名就是麥卡錫，亞洲的話，日本就是軍國主義，在台灣就是蔣介石的領袖崇拜，譬如早期蔣中正時代，部隊就是將“領袖、主義”凌駕在“國家”之上。



蘇偉碩表示，麥卡錫主義設定的對立面就是共產主義，1950年代初期，美國狂熱反共的麥卡錫主義盛行，不少美國人被指為共產黨人或同情共產主義而遭到壓迫，甚至歷史有名的查理·卓別林，也因為勇於批判，政治立場偏左被懷疑傾向共產黨，淪為受害者，當時只要稍微同情弱勢、替勞工爭取權益都可能被當成共產黨，被當成“美國的敵人”。

