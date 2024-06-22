國際大廠投資台灣無視地緣風險？王信文分析

彰化師範大學創意創新創業研究中心主任王信文。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化6月22日電（記者 方敬為）台海情勢緊張，但輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等國際科技大廠仍宣布來台設立研發中心與資料中心。彰化師範大學創意創新創業研究中心主任王信文接受中評社訪問表示，這些大廠來台投資的項目是研發與資料中心，屬於智財面，相對於製造廠，更容易異地轉移，較不受地緣政治風險影響。



王信文分析，國際大廠相關布局，一方面是為了降低風險，一方面則看重台灣在硬體製造的能力，將其軟體技術優勢結合台灣台積電等先進製程技術，有利其企業發展，當然，除了為了產業發展策略，在政治面上也有相關考量，包括NVIDIA、AMD甚至Amazon都是美國企業，在台海情勢緊張之際來台投資，某種程度也凸顯美台關係，有美國支持台灣的象徵表現。



王信文，交通大學管理學博士，彰師大三創暨管理科技研究中心主任、智富經營管理學會榮譽理事長。曾任北京大學光華管理學院調研學者、美國柏克萊加州大學訪問學者、美國加州大學爾灣分校短期研究員等職，研究專長包括國企跨境電商策略、大數據行銷決策、區塊鏈、資通訊5G整合與智慧機械等。



台“經濟部長”郭智輝日前表示，他已親自接洽3家國際大廠來台投資AI的研發中心或資料中心，並要求至少要帶5成國際人才來台。據瞭解，這3家國際大廠為輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及亞馬遜（Amazon）的雲端運算服務（AWS）。



在台灣能源不穩定，且地緣政治風險攀升的情況下，國際科技大廠仍來台投資，引發議論。王信文表示，這些大廠來投資的項目並非製造，而在於研發與資料中心，這兩者其實較不受到地緣政治風險影響。



他說明，研發中心主要看重的是專業人才，尤其是台灣相關領域人才，因此所需的耗電量較少；資料中心則屬於數據匯集，其實早有許多國際廠商，例如Google等在台灣設立資料中心、雲端中心，主要是看重台灣相對便宜的電價和水費，Google在彰濱工業區設立雲端中心，很大部分是成本面考量。