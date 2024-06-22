曾文彥：台中旅展無大陸行程　配合官方政策

ATTA台中國際旅展執行長曾文彥。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月22日電（記者 方敬為）2024台中國際夏季旅展21日開幕，有36家業者參展，但由於台官方6月起禁止組團赴大陸旅遊，現場沒有任何大陸遊程與資訊展售，ATTA台中國際旅展執行長曾文彥接受中評社訪問表示，其實今年3月“禁團令”解除時，相關商品熱賣，顯示台灣人對大陸旅遊有程度需求，以商業角度來看，無法銷售大陸遊程，對業者及消費者而言，都相對可惜。



今年度台中國際夏季旅展21日起連4天在台中國際展覽館登場，36家旅行社、國際郵輪業者，搶在暑假前強力促銷，開展第一天湧入許多民眾參觀，會場展售的遊程，以日本、韓國、越南、泰國、印尼峇里島為大宗，歐美行程與郵輪套裝活動也有消費者詢問，離島的金門、馬祖、澎湖也有業者推出優惠活動，獨缺大陸旅遊行程，現場大型旅行社包括五福、燦星、易飛網等都沒有展示大陸遊程。



針對大陸遊程缺席旅展，ATTA台中國際旅展執行長曾文彥表示，主要是配合台灣官方政策，今年3月1日起本來有開放旅行社組團赴大陸旅遊，但隨後又宣布6月1日起就不能再出團，包含行銷等都不行，除非是用商務考察名義，所以旅行業者依規定無法展售。



曾文彥說，就台灣的旅展現象，以主辦單位的角度觀察，去年底開始有禁團令解禁的消息傳出，不少業者非常興奮，今年3月1日“交通部”宣布解禁，業者便把握機會做團體遊程攬客赴大陸旅遊，很多大陸旅遊團直接收到今年5、6月，有的甚至收到暑假去了，可說是一波熱潮，當然後來禁團令再起，業者也必須配合政策，確實是比較可惜。以消費者導向的角度來看，台灣遊客對大陸的旅遊市場有一定程度的需求，如何創造業者與消費者雙贏，值得思考。

