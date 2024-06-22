李孔智語中評：賴清德強硬　兩岸進入衝撞期

文化大學“國家發展與中國大陸研究所”副教授李孔智。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月22日電（記者 盧誠輝）大陸自6月15日起對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，迄今公告中止項目達146項，佔整體早收清單產品項目28%。中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”副教授李孔智接受中評社訪問認為，未來4年是兩岸衝撞期，賴清德會不停的衝撞大陸底線，而大陸則會像溫水煮青蛙般對台慢慢加溫，在賴任內，全面中止ECFA是有可能發生的。



李孔智，中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”副教授、中國文化大學澳門境外碩士在職專班（政府治理）所長、兩岸關係發展協會秘書長。專長為政治經濟學、兩岸關係、中國大陸經濟、中山學術。



李孔智表示，賴清德520就職演說和過去領導人上任之初都會對大陸遞橄欖枝的作法很不一樣，包括民進黨籍陳水扁、蔡英文在2000年、2016年的就職演說，都相對地克制，衹有賴清德最不客氣，這也充分反應了賴清德一貫的特質。



過去曾在“立法院”工作10年的李孔智指出，他在“立院”工作時和賴清德當“立委”時期剛好重疊，所以對賴有一定的瞭解，賴就是一個相當堅持且不容易妥協的人。賴上任後更乾脆連演都不演了，完全不在乎過去“務實‘台獨’工作者”的標籤，也不想對自己的人設做一些調整，這對兩岸來講是很不好的開始。



李孔智認為，因為賴清德的強硬作風，大陸今年已兩度中止ECFA共146項的關稅減讓，他相信未來4年大陸會像溫水煮青蛙般，持續慢慢地中止ECFA關稅減讓，要讓台灣民眾深切體悟到在民進黨政府繼續執政後，大陸對台的讓利措施已經沒有了。

