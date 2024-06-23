楊念祖：陸快艇登陸沒被發現　事態嚴重

楊念祖接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月23日電（記者 黃筱筠）6月9日一名中國大陸籍阮姓男子獨自駕著快艇，在沒有任何阻擋之下順利闖關，從外海長驅直入台北淡水河口，在撞到一艘船並在港口登陸後才遭到逮捕。前“國防部長”、高等政策研究協會秘書長楊念祖接受中評社訪問表示，這件事情相關權責單位一定要掌握背後狀況，並具體了解，避免再度發生，民眾也想知道整個狀況。應找到漏洞，否則會不會大家睡到一半，解放軍就登陸了？“賴政府”應要給大家一個答案。



他強調，這艘快艇就這麼進來，也都沒有被發現，這一定是一個警訊。這名男子到底如何航行？怎麼知道要在哪裡靠岸？哪裡有那碼頭？還大喇喇走上來，這個問題很嚴重。



楊念祖為英國雷丁大學社會學碩士、倫敦政治經濟學院政治學碩士，2009年9月16日受馬英九任命為“國防部副部長”，2013年8月1日原“國防部長”高華柱因義務役士官洪仲丘死亡事件下台，而升為“部長”。曾任“外交部”諮詢委員、陸委會諮詢委員等。現任“中華民國”高等政策研究協會秘書長。



楊念祖對中評社表示，這件事情“海巡署”措手不及，這麼小的款快挺，只有5噸重而已，怎麼可以能一路從福建到淡水河口，這也太不可思議，這麼小的快艇沒有這麼長的續航力、燃料也可能不夠。且這人到底什麼動機？從哪裡出發？海巡應該要仔細偵詢。

