張國葆：賴接受時代專訪澄清　美國希望的

台前駐以色列代表張國葆。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月22日電（記者 鄭羿菲）針對中美台關係，台前駐以色列代表張國葆接受中評社訪問表示，美國對中國大陸是既競爭又合作。美國希望利用台灣來阻擋大陸突破第一島鍊，但又不希望台灣踩到紅線帶來太大的麻煩，從賴清德520演說談“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”，到不久後接受外媒《時代雜誌》專訪澄清“非挑釁”的脈絡來看，顯然美國很驚訝大陸反應這麼強烈，美似未替賴完全背書。



不過，張國葆也說，基於賴清德的個性執著與意識形態，未來恐怕還是會不斷試探，看能突破什麼。而對美國來說，可能認為“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”滿合理的，未能瞭解中文裡“兩岸”與“兩國”的使用具相當敏感性。



張國葆為台大政治系學士 美國維吉尼亞大學政府及外交所碩士，歷任陸委會 海基會要職、“行政院新聞局”新聞處長、馬政府時期“總統府”機要室主任、“總統府”第三局局長兼大禮官、台駐希臘代表處代表、“外交部國際傳播司長”、台駐以色列代表處代表，2021年卸任。



張國葆接受中評社訪問表示，賴清德的執政風格與對國際事務和兩岸關係的敏感度，並不像蔡英文那麼有經驗，再加上本身執著“台獨”理念，才會屢次重申“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”。美國在中美對抗的大框架下，屢屢以台灣為籌碼對抗中國大陸。在賴清德520就職後，美國國務院布林肯（Antony Blinken）曾透過聲明祝賀，但美國人恐怕也不瞭解“兩國互不隸屬”與“兩岸互不隸屬”的實質差異，反而認為大陸、台灣互不隸屬沒什麼不對。



張國葆說，眾所週知美國希望用台灣抗中，但也不希望真的造成台海戰爭，因為戰爭會變成美國的負擔，尤其會影響美國年底的大選。在已有俄烏戰爭、以巴衝突讓美國忙得焦頭爛額的情況下，已經連承諾供應給台灣的軍火都來不及生產了。可以說，美國基本上支持賴清德的政策，但又不希望過度激怒大陸引起衝突。

