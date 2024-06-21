民進黨職登記參選今截止　39搶30席

民進黨將於721舉行黨代表大會改選中常委、中執委等。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月21日電（記者 黃筱筠）民進黨將於7月21日舉行黨代表大會改選中執、常委黨職，今天是登記截止日。黨中央今天公布登記狀況，中執委選舉共計39人登記，中評委選舉共計16人登記。依照黨內規定按照規定，黨代表選出30席中執委後，再從這30席中執委選出10席中常委。



登記名單上有各派系佈署，包括新系賴清德子弟兵林俊憲、“正國會”陳茂松、湧言會王定宇，都登記選執委，要拼中常委連任。英系則改由前雲林縣長蘇治芬出戰登記，要確保常委席次，蘇系則由張宏陸出馬拼常委。北市議員鐘佩玲參戰，被視為要接班目前“總統府”副秘書長何志偉擔綱的綠色友誼中常委席次，“正國會”擬推的第二席中常委為高雄“立委”林岱樺，但台南“立委”陳亭妃也堅持要拼中常委，陳亭妃最後動向，備受黨內矚目。



其中，黨內孤鳥“立委”王世堅登記參選中執委。賴清德姪子、基隆市議長童子瑋也登記參選中執委。



中評會方面，要拼高雄市長提名的“監察院長”陳菊子弟兵，新系“立委”賴瑞隆也登記參選中評委，志在連任中評會主委。



民進黨傍晚公布，2024年第21屆中央執行委員暨中央評議委員選舉候選人登記狀況，截至今日登記截止，中執委選舉共計39人登記，中評委選舉共計16人登記。



中執委登記名單包括：呂林小鳳（女／中執委／桃園市議員）、鄭志宏（中美醫院董事長／桃園市全代）、林益邦（中執委）、王定宇（中常委／“立委”）、林俊憲（中常委／“立委”）、鍾佩玲（女／台北市議員）、林宜瑾（女／中評委／“立委”）、黃守達（台中市議員）、邱志偉（“立委”）、何文海（台中市議員）、陳淑華（女／中執委／台中市議員）、洪申翰（“立委”）、洪健益（台北市議員）、張嘉玲（女／新北市議員）、鄭光峰（高雄市議員）、鄭孟洳（女／高雄市議員）、戴瑋姍（女／新北市議員）、蘇治芬（女／前“立委”）、李姸慧（女／中執委）、許書維（彰化縣議員）、湯詠瑜（女／高雄市議員）、張慈馨（女／高雄市全代）、莊雅芬（女／台北市黨部黨代表）、張立辰（台北市黨部執行長）、潘新傳（前台南市黨部主委）、童子瑋（基隆市議長）、張宏陸（“立委”）、賴秋媚（女／新北市全代／前新北市議員）、王世堅（“立委”）、陳茂松（中常委）、林岱樺（女／“立委”）、何明杰（前台中市議員）、陳睿生（桃園市議員）、卓冠廷（新北市議員）、鄭美娟（女／中執委）、李偉智（中評委／台南市議員）、陳亭妃（女／中執委／“立委”）、陳明虹（前台中市黨部執委）、徐富癸（“立委”）。



中評委登記名單包括：李宗翰（台南市議員）、洪宗熠（前“立委”）、顏蔚慈（女／新北市議員）、張丞儀（女／桃園市全代／前桃園市黨部主委）、賴瑞隆（中評會主委／“立委”）、許譽騰（台北市全代／前台北市黨部執委）、蔡昌達（前高雄市議員）、黃中志（前中評委）、呂孫綾（女／中評委）、曾朝榮（台中市議員）、薛琇穗（女／宜蘭縣全代／宜蘭縣黨部評委）、周志賢（中評委）、李雨庭（女／高雄市議員）、陳怡君（女／台北市議員）、陳湘媛（女／台北市全代／台北市黨部執委）、朱政騏（台北市全代／台北市黨部執委）



民進黨也表示，候選人資格待6月26日中執會進行審議後確定。