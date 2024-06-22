楊念祖：兩岸啟戰容易終戰難　看賴怎因應

楊念祖。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月22日電（記者 黃筱筠）美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）3日前提到一項名為地獄（Hellscape）的應變計劃，表示若中國解放軍表現出具體攻台行動時，將快速部署大量無人機艦干擾其行動，為美國與盟邦集結兵力爭取時間。台灣前“國防部長”、高等政策研究協會秘書長楊念祖接受中評社訪問解讀，這個說法是部署無人機、無人艇，主要是自殺用途攻擊，但這個構想也不確定能夠實現，無人機或是無人艇能否撐一至兩週活動，動力能維持多久？都不知道，那只是一個構想，美國也不會告訴你之後具體作為。



楊念祖為英國雷丁大學社會學碩士、倫敦政治經濟學院政治學碩士，2009年9月16日受馬英九任命為“國防部副部長”，2013年8月1日原“國防部長”高華柱因義務役士官洪仲丘死亡事件下台，而升為“部長”。曾任“外交部”諮詢委員、陸委會諮詢委員等。現任“中華民國”高等政策研究協會秘書長。



楊念祖對中評社表示，美軍印太司令巴帕羅描述的台海地獄應變計劃，因現在尖端科技非常發達，無人機與無人艇相當先進，阿帕羅認為如果大陸要發起衝突，可以先發制人，部署無人機、無人艇，主要是自殺用途攻擊，針對渡海的兩棲登陸載具或是艦艇，拖延兩棲攻擊節奏。



他指出，但這個設想能夠發揮作用嗎？沒有人知道，這個構想也不確定能夠實現，無人機或是無人艇能否撐到一至兩週活動，無人機、無人艇是需要充電，不是自己會跑，動力能維持多久？要回到哪裡充電，還要有充電站，還有會不會控制不了，反而攻擊商船等。目前都只是一個構想，不確定之後會有什麼具體作為，美國也不會告訴你。



地獄形容讓人怵目驚心，楊念祖表示，那是指要讓解放軍水深火熱，是描述台海用無人機、無人艇要攻擊解放軍。



美國政府最新對台軍售為兩款“攻擊無人機飛彈系統”，包括彈簧刀300、ALTIUS 600M-V兩款，合計至多1011套。美國務院也指出，這兩筆軍售將在2024年至2025年間交貨。美國賣給台灣攻擊型無人機用意為何？



楊念祖指出，這兩項軍售是解放軍兩棲登陸以後，為了阻止解放軍進攻城鎮或是軍事陣地，必須要去阻擋解放軍登陸，要消耗對方戰力，這是比照烏克蘭，不是在海上運用，而是在陸上攻擊，假設解放軍登陸，裝甲車與坦克上來了，才用這兩項無人機攻擊，不是打海上目標，因為飛不遠。