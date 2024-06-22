中評關注：韓國瑜投票覆議案表達抗綠態度

韓國瑜參與覆議案投票，表達自己抗綠的態度。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月22日電（記者 張嘉文）“立法院”21日以62票比51票否決“行政院”提出的“國會”改革法案覆議案，此結果雖沒意外，但過程中，中國國民黨“立法院長”韓國瑜參與投下反對票，動作的背後意涵，值得特別關注。



目前“立法院”總席次113席，國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席，無黨籍2席。過半需要57席。



昨日的表決，藍加白即可過半，擔任主席的韓國瑜有無投票其實不影響結果，但韓仍決定跳下來投票。即便被綠委謾罵不中立，也想透過這動作捍衛他主持“國會”改革法案審查的正當性，更是在傳遞他堅定抗綠的態度，這個指標對藍營來說就非常重要。



過去一段時間的“國會”改革法案審查過程中，朝野激烈對抗，在議場內上演全武行，其中，負責主持審查的韓國瑜，由於始終堅持開會，推進審查法案進度，加上採用較少見的舉手表決等等，綠營認為有利藍白陣營的審理方式，被綠營視為攻擊目標，尤其民進黨團總召柯建銘更是多次痛罵韓為歷史罪人等語。



後續法案三讀通過後，新上任的“行政院長”卓榮泰認定窒礙難行，且審理過程有瑕疵等理由，決定提出覆議案，也等於否定了韓國瑜三讀法案過程中所主持的議事。



因此，21日的覆議案投票，可以想見韓國瑜最終決定“撩下去”投票的原因，而他此舉也確實讓藍營士氣大提升，面對這一陣子綠營號召支持者包圍“立院”抗議，後續也嗆聲要發動罷免藍委的行動，讓藍委間多少瀰漫著一股傾向由攻轉守的保守氛圍。



但韓國瑜的這一個投票動作，確立他即便身處在必須保持盡量中立的“立法院長”角色中，在重大事件上仍願意表態，帶領藍營對抗綠營，這對藍委們來說將是極大的能量注入，也會讓他們後續再更多法案的提出或審理上會更有底氣。



另外，也因為民主基金會的議題，韓國瑜19日雖依往例順利當上該基金會董事長，但韓指定的基金會執行長盧業中人事案遭綠營卡關，韓國瑜這次的投票動作，部分因素可能也和此事有關，韓的出招就是在向綠營表態說，他並不怕民進黨。